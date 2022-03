KSC will Goller halten

Christian Eichner würde gerne über den Sommer hinaus mit Leihspieler Benjamin Goller zusammenarbeiten. „Ich will Benjamin Goller halten und er will beim KSC bleiben, aber der Ball liegt bei Bremen“, so die Worte des Trainer vom Karlsruher SC laut den ‚Badischen Neuesten Nachrichten‘.

An den SV Werder Bremen ist der 23-jährige Offensivspieler noch bis 2023 gebunden. In der aktuellen Saison kommt Goller auf drei Tore und eine Vorlage in 20 Pflichtspielen.