Im Winter: Chelsea will Guimarães

Der FC Chelsea zeigt Interesse an Bruno Guimarães von Newcastle United. Wie die brasilianische Ausgabe von ‚Goal.com‘ berichtet, kommt ein Transfer für die Blues bereits im Winter in Frage. Damit würde man den drohenden Abgängen von Jorginho (30) und N´Golo Kanté (31) vorgreifen.

Newcastle weiß seinerseits um das Interesse an Guimarães. Daher will man dem Mittelfeldmann ein Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreiten, das ihn zum bestbezahlten Spieler der Mannschaft machen würde. Umgerechnet rund zwölf Millionen Euro soll er den Magpies pro Jahr wert sein. Guimarães wechselte erst Anfang des Jahres von Olympique Lyon nach England und besitzt noch einen Vertrag bis 2026. In der aktuellen Spielzeit steuerte der Brasilianer in neun Partien zwei Tore und ebenso viele Vorlagen bei.