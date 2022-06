Newcastle schnappt sich Botman

Sven Botman schließt sich Newcastle United an. Wie der englische Erstligist mitteilt, kommt der 22-jährige Niederländer vom OSC Lille und unterschreibt einen Vertrag bis 2027. Dem Vernehmen nach fließen 37 Millionen Euro Ablöse.

Botman war im Sommer 2020 von Ajax Amsterdam nach Lille gewechselt und trug als Stammspieler in der Innenverteidigung zum französischen Meistertitel 2021 bei. Auch der AC Mailand wollte Botman verpflichten, konnte sich aber nicht mit Lille einigen – anders als das neureiche Newcastle.

Der Kapitän der niederländischen U21-Nationalmannschaft ist Newcastles dritter Einkauf des Sommers. Zuvor hatte der Traditionsklub bereits den bislang ausgeliehenen Linksverteidiger Matt Targett (26) für 17,5 Millionen Euro fest von Aston Villa verpflichtet. Zudem kommt Torhüter Nick Pope (30) für 11,5 Millionen vom FC Burnley.

✍️ Newcastle United have agreed a deal in principle with LOSC Lille to sign Dutch defender Sven Botman for an undisclosed fee!



