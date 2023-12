Vor dem Wiedersehen: Félix feuert in Richtung Simeone

Nach mehr oder weniger verschenkten Jahren bei Atlético Madrid läuft es für João Félix beim FC Barcelona deutlich besser. Vier Tore und drei Assists in 16 Spielen sprechen für einen guten Start. Noch wichtiger für Félix aber: In Barcelona ist er Stammkraft und er hat seine Spielfreude wiedergefunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am Sonntag (21 Uhr) trifft der Portugiese mit den Katalanen auf seinen Stammklub aus der Hauptstadt. Auf versöhnliche Worte in Richtung des Vereins, bei dem er noch bis 2029 unter Vertrag steht, wartet man vor dem Spitzenspiel aber vergeblich.

Lese-Tipp

FC Bayern: „Konkrete Gespräche“ wegen Araújo

Stattdessen übt der 23-Jährige laut ‚ESPN‘ deutliche Kritik am Spielstil der Rojiblancos: „Natürlich gefällt mir der Stil in Barcelona besser, so geht es jedem Spieler. Man kann da jeden Spieler fragen, auch die von Atlético. Auch sie würden gerne offensiver spielen, ganz sicher. Und wenn sie etwas anderes sagen, dann lügen sie. Jeder Spieler will angreifen, will den Ball haben und Tore schießen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Barça muss sich strecken

Auch Antoine Griezmann hat dazu seine Meinung. Der extrem formstarke Franzose meint: „Wenn du hierher kommst, weißt du mehr oder weniger, wie der Trainer und die Mannschaft sind. Entweder man passt sich dem an und arbeitet hart oder die Dinge laufen nicht gut für einen. Joao hat teilweise sehr gut gearbeitet, aber man muss beständig sein.“

Offen bleibt, wie es für Félix in den nächsten Jahren weitergeht. Barça würde den 35-fachen Nationalspieler gerne halten, eine Zukunft bei Atlético scheint undenkbar. Zum Schnäppchenpreis werden die Colchoneros Félix aber nicht ziehen lassen.