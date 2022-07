Bayern verleiht Salihamidzic

Nick Salihamidzic setzt seine Karriere in Kanada fort. Wie die Vancouver Whitecaps mitteilen, kommt der Außenverteidiger auf Leihbasis bis Ende 2023 vom FC Bayern, wo der Sohn von Sportvorstand Hasan Salihamidzic seit 2015 ausgebildet wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim MLS-Klub ist Salihamidzic junior für die zweite Mannschaft vorgesehen, die in der Juniorenliga MLS Next Pro an den Start geht. In der vergangenen Saison spielte der 19-Jährige 13 Mal für verschiedene Bayern-Nachwuchsteams.