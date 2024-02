Dursun zurück an alter Wirkungsstätte

Mittelstürmer Serdar Dursun schlägt erneut bei Fenerbahce auf. Wie der türkische Großklub vermeldet, wechselt der gebürtige Hamburger auf Leihbasis von Fatih Karagümrük zurück an alte Wirkungsstätte. Im Sommer des vergangenen Jahres hatte Dursun noch den umgekehrten Weg zum Istanbuler Stadtrivalen eingeschlagen.

Der 32-Jährige war in den vergangenen Monaten zumeist Ersatzstürmer und erzielte in dieser Rolle sechs Saisontore für Karagümrük. In Deutschland ging Dursun in der Jugend von Hannover 96, bei Greuther Fürth sowie bei Darmstadt 98 auf Torejagd, ehe im Sommer 2021 der erste Transfer zu Fener folgte.