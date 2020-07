Hannover-Interesse an Wolfsburgs May

Bei der Suche nach einem Ersatz für Waldemar Anton (23), der kurz vor einem Wechsel zum VfB Stuttgart steht, scheint Hannover 96 in der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg fündig geworden zu sein. Laut der ‚Hannoverschen Allgemeinen‘ ist der 22-jährige Iba May das Objekt der Begierde. Der Kontrakt des defensiven Mittelfeldspielers läuft noch bis 2021.

Unter der Anzeige geht's weiter

May könnte in das bereits kolportierte Tauschgeschäft zwischen den Hannoveranern und Wolfsburg eingebaut werden. 96-Profi Linton Maina könnte dann im Tausch gegen May und VfL-Nachwuchsstürmer John Yeboah zu den Wölfen wechseln. Hannovers Geschäftsführer Martin Kind erklärte am gestrigen Donnerstag: „Es kommt auf das Gesamtpaket an. Wenn alle wollen, werden wir uns einigen.“