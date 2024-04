Zieler bleibt in Hannover

Ron-Robert Zieler (35) bleibt Hannover 96 erhalten. Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, hat der Stammkeeper und Mannschaftskapitän seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2025 ausgedehnt. Das alte Arbeitspapier wäre zum Saisonende ausgelaufen.

„Ron ist eine absolute Identifikationsfigur bei Hannover 96 und in der ganzen Region – seine Vita steht für sich. Als unser Kapitän übernimmt er nicht nur während der 90 Minuten auf dem Platz Verantwortung, sondern auch davor und danach in der Kabine. Wir sind sehr glücklich darüber, dass er auch weiterhin mit all der Erfahrung, auf die er inzwischen zurückblicken kann, ein sicherer Rückhalt für unsere Mannschaft ist“, so Sportdirektor Marcus Mann.