Atlético-Präsident bestätigt: Félix verlässt Chelsea

Bei Atlético Madrid war João Félix nur noch unglücklich, sein Verhältnis zu Trainer Diego Simeone gilt als zerrüttet. Eine Leihe zum FC Chelsea im Januar sollte Abhilfe schaffen und trotz der katastrophalen Saison der Blues schien der 23-jährige Portugiese Gefallen an der Stamford Bridge gefunden zu haben. Aus seinem Wunsch nach einem Verbleib in London machte Félix zuletzt keinen Hehl.

Doch die Präferenz des Offensivspielers lässt Chelsea offenbar kalt. Wie die ‚Marca‘ berichtet, hat Mauricio Pochettino, seit dem gestrigen Montag offiziell neuer Cheftrainer, bereits kommuniziert, dass er ohne Félix in die neue Saison gehen möchte. Eine Festverpflichtung ist somit kein Thema.

Atlético-Präsident Enrique Cerezo bestätigt: „Wir haben gestern die Nachricht erhalten, dass der neue Trainer nicht mit ihm bei Chelsea plant. Wir selbst haben noch keinen Plan, wie es jetzt weitergeht, João ist jetzt wieder ein Atlético-Spieler.“

Noch keine Angebote

Dass das so bleibt, ist unwahrscheinlich, schließlich wird sich Félix in Madrid nicht schlagartig wohler fühlen als vor seiner Leihe. Laut ‚Marca‘ hat sich allerdings noch kein anderer Klub bei Atlético gemeldet, um Interesse am Portugiesen zu signalisieren. Es droht eine komplizierte Gemengelage, denn offiziell ist Félix noch bis 2027 an die Rojiblancos gebunden.