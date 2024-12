Mainz bindet Eigengewächs Schulz langfristig

Der 1. FSV Mainz 05 hat das 19-jährige Eigengewächs Philipp Schulz mit einem neuen Lizenzspielervertrag bis 2027 ausgestattet. Der Innenverteidiger gewann 2023 die deutsche Meisterschaft mit dem U19-Team der Mainzer. Schulz trainiert regelmäßig bei den Profis mit und ist aktuell Stammspieler in der U23 des FSV.

Unter der Anzeige geht's weiter

FSV-Sportdirektor Niko Bungert ist von den Fähigkeiten des Youngsters überzeugt: „Bei der U23 hat Philipp in diesem Jahr noch mal einen Schritt nach vorne machen können in seiner Entwicklung, entsprechend möchten wir gemeinsam die Voraussetzungen dafür schaffen, dass er sich seinen Weg in den Profifußball bei uns weiterhin erarbeiten kann.“ Schulz hat bis zur U19 sämtliche deutschen U-Nationalteams durchlaufen und sammelte in der abgelaufenen Saison erste internationale Erfahrung in der UEFA Youth League.