Newcastle scheitert mit 35-Millionen-Angebot

Boubakary Soumaré ist eine heiße Personalie auf dem diesjährigen Transfermarkt. Nun ist laut ‚Sky Italia‘-Journalist Fabrizio Romano Newcastle United mit einem 35 Millionen Euro schweren Angebot für den französischen U21-Nationalspieler vom OSC Lille gescheitert.

Neben Newcastle steht der defensive Mittelfeldspieler bei einigen Topklubs auf dem Zettel. In jüngerer Vergangenheit sollen bereits Manchester United, der FC Bayern und der FC Chelsea Interesse an einer Verpflichtung des 21-Jährigen gezeigt haben. Der 21-jährige Franzose zählt zu den größten Talenten in seinem Heimatland und besticht durch körperliche Präsenz sowie Ruhe am Ball.