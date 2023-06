Bayern seit April an Walker dran

Der FC Bayern steht schon seit über zwei Monaten in Kontakt zu Kyle Walker (33). Nach Informationen der ‚Sport Bild‘ tauschte sich Trainer Thomas Tuchel nach dem Champions League-Viertelfinalhinspiel (0:3) am 11. April in Manchester mit dem Rechtsverteidiger aus. Gegenstand der Unterhaltung seien auch Walkers Zukunft und ein potenzieller Wechsel gewesen.

Mittlerweile sind die Verhandlungen weit fortgeschritten, für 20 bis 30 Millionen Euro soll der Engländer ein Jahr vor Vertragsende zu haben sein. Noch bemüht sich aber auch Manchester City um Walker, die Skyblues würden gerne verlängern.

