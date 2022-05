PSG & Mbappé treffen sich

Paris St. Germain hat die Hoffnung auf eine Vertragsverlängerung mit Kylian Mbappé immer noch nicht aufgegeben. Wie FT aus Frankreich erfuhr, finden am heutigen Dienstag und am morgigen Mittwoch jeweils Treffen zwischen dem Superstar und seinem Noch-Arbeitgeber statt. PSG will Mbappé dabei von einem Verbleib in der französischen Hauptstadt überzeugen und Werbung für das sportliche Projekt machen.

In Spanien geht man derweil weiterhin fest davon aus, dass der 23-jährige Angreifer zu Real Madrid wechseln wird. Auf der Titelseite der ‚Marca‘ prangt ein großes „Sí“, das Mbappé den Königlichen gegeben haben soll. Am Sonntagabend hatte der Weltmeister eine zeitnahe Entscheidung angekündigt. Es werde nun „sehr schnell“ gehen. Die Treffen mit PSG könnten also entscheidend sein.