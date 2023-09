Nicht im Kader: Carrasco auf dem Sprung

Yannick Carrasco steht nicht im Kader für das nächste Spiel von Atlético Madrid. Laut Fabrizio Romano wird der 29-jährige Flügelspieler am heutigen Sonntag nach Saudi-Arabien fliegen, um sich Al Shabab anzuschließen. Der Transfer soll den Rojiblancos 15 Millionen Euro in die Kassen spülen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der spanischen Liga absolvierte der Rechtsfuß 266 Spiele, in denen er 92 Torbeteiligungen verbuchte. Der belgische Nationalspieler spielte bereits in Belgien, Frankreich, Spanien und China. Nun wird die nächste Station in seiner Vita hinzukommen.