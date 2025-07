Frimpong-Erbe aus Spanien? Bayer scouted El Hilali

Am morgigen Mittwoch wird reist der RCD Mallorca zur Saisonvorbereitung nach Deutschland und trifft um 19 Uhr im ersten Testspiel auf den VfL Wolfsburg. Dabei werden die Wölfe nicht der einzige Bundesligist sein, der eine Rolle spielt. Denn auch Bayer Leverkusen hat ein genaues Auge auf die Partie.

Der as zufolge werden Vertreter der Werkself anwesend sein, um Omar El Hilali genauer unter die Lupe zu nehmen. Demnach ist Bayer stark an der Verpflichtung des Rechtsverteidigers interessiert. Der 21-Jährige verfügt in seinem bis 2027 gültigen Vertrag eine Klausel in Höhe von 25 Millionen Euro. Auch andere Klubs, darunter der FC Villarreal haben die Fühler ausgestreckt.

El Hilali stammt aus Espanyols Jugend und bestritt in der vergangenen Saison 37 Pflichtspiele. Der Marokkaner bringt ein spannendes Paket aus Tempo, Aggressivität, Defensivbereitschaft und Zweikampfstärke auf den Platz. Zwei Torvorlagen zeigen jedoch, dass das Eigengewächs in der Offensiv längst noch nicht solche Akzente setzt, wie Frimpong. Mit dem Youngster würde Bayer jedoch einen entwicklungsfähigen Youngster an Bord holen, der sich zügig entwickelt hat.