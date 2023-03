PSG: Der Plan mit Ramos

Sergio Ramos fühlt sich bei Paris St. Germain offenbar sehr wohl. Laut der ‚L’Équipe‘ würde der Innenverteidiger seinen auslaufenden Vertrag gerne verlängern. Die Gespräche mit PSG liegen derzeit aber auf Eis, der Verein wolle Ramos‘ Leistungen in den nächsten Monaten unter die Lupe nehmen, ehe eine Entscheidung getroffen wird.

Im Team von Christophe Galtier ist der 36-jährige Spanier gesetzt, kommt in dieser Saison auf 33 Pflichtspieleinsätze. Klappt es nicht mit der Verlängerung, winken lukrative Alternativen. So soll Al Nassr bereits Kontakt aufgenommen haben. Der Klub aus Saudi-Arabien holte erst kürzlich Cristiano Ronaldo (38) an Bord, mit dem Ramos jahrelang bei Real Madrid zusammenspielte.

