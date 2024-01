Neuer Linksverteidiger: BVB verpflichtet Maatsen

Borussia Dortmund hat Ian Maatsen verpflichtet. Der 21-jährige Linksverteidiger wird für den Rest der Saison vom FC Chelsea ausgeliehen. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. Dafür sollen die Blues Medienberichten zufolge das komplette Gehalt des Niederländers übernehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem hat Maatsen seinen Vertrag bei Chelsea bis 2026 verlängert und soll nun für den Sommer über eine Ausstiegsklausel verfügen. Für den BVB wäre er unter den Voraussetzungen auch ohne Kaufoption greifbar.

Lese-Tipp

Mit Sancho & Maatsen: Die neue BVB-Elf

„Aufgrund unserer aktuellen Personalsituation haben wir uns entschieden, auf der linken Außenverteidiger-Position im Winter noch einmal aktiv zu werden. Ian passt mit seinen Stärken in unser Anforderungsprofil. Er ist ein Spieler, der sehr viel Tempo mitbringt, über einen starken linken Fuß verfügt und zudem auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Wir freuen uns sehr, dass wir diese Leihe noch vor unserem ersten Bundesligaspiel des Jahres realisieren konnten“, sagt BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Unter der Anzeige geht's weiter

Maatsen selbst betont: „Borussia Dortmund hat sich intensiv um mich bemüht. Ich verfolge den BVB und seine Fans schon länger, war im Herbst 2022 sogar beim Champions-League-Spiel in Manchester, um das Team live auf dem Rasen zu sehen. Ich bin sehr glücklich, dass es jetzt mit der Leihe geklappt hat. Ich verspreche, dass ich alles für den Erfolg der Mannschaft geben werde und freue mich riesig auf die Gelbe Wand.“

Maatsen war 2018 von der PSV Eindhoven zu Chelsea gewechselt. Über mehrere Leihen konnte er im Profibereich Fuß fassen, vor allem in der Vorsaison überzeugte er als Stammspieler im Aufstiegsjahr beim FC Burnley.

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Stamford Bridge wartet der 21-Jährige, der Ende des vergangenen Jahres erstmals für die niederländische Nationalmannschaft berufen, aber noch nicht eingesetzt wurde, auf den großen Durchbruch. In der aktuellen Spielzeit kommt Maatsen zumeist nicht über Kurzeinsätze hinaus. Beim BVB will er eine größere Rolle einnehmen.