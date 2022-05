Eberwein vor BVB-Rückkehr

Michael Eberwein wird ab der kommenden Saison wohl wieder für Borussia Dortmund auflaufen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, steht der Stürmer vom Hallescher FC kurz vor der Rückkehr in den Ruhrpott. Beim BVB ist der 26-Jährige für die zweite Mannschaft in der dritten Liga eingeplant, on top kommt aber die „Perspektive, auch mal in den Bundesligakader von Marco Rose zu rutschen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Dortmund soll Eberwein einen langfristigen Vertrag bis 2026 erhalten. Eine Ablöse wird nicht fällig, da der Vertrag an der Saale zum Saisonende ausläuft. Für die Schwarz-Gelben war das einstige Bayern-Eigengewächs zwischen 2015 und 2018 aktiv. Für die Profis lief er allerdings bislang nicht auf.