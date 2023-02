Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Der Rekordmeister hofft darauf, Marcel Sabitzer (28) gewinnbringend an Manchester United zu verkaufen. Der ‚Bild‘ zufolge versprechen sich die Münchner rund 20 Millionen Euro für den Österreicher. An RB Leipzig zahlte Bayern einst 15 Millionen Euro Ablöse.

Union Berlin

Die Eisernen verschwenden keine Gedanken daran, das Erfolgsduo aus Trainer Urs Fischer und Sportchef Oliver Ruhnert an die Konkurrenz zu verlieren. „Wir alle haben Spaß an dem, was wir tun. Wir arbeiten sehr gut zusammen, vertrauen uns“, gibt Klubpräsident Dirk Zingler gegenüber der ‚Sport Bild‘ zu Protokoll.

Borussia Dortmund

Bei den Schwarz-Gelben spielt Julian Brandt (26) seit Wochen stark auf. Nach Informationen von ‚Sport1‘ könnten seine Leistungen ihm einen neuen Vertrag beim BVB bescheren. Das Trio um Sportdirektor Sebastian Kehl, Trainer Edin Terzic und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schätze den Rechtsfuß. Auch Brandt selbst kann sich einen Verbleib vorstellen.

SC Freiburg

Kapitän Christian Günter (29) fühlt sich dem SCF stark verbunden und würde seine Karriere gerne im Breisgau beenden. „Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass ich hier auch gerne meine Karriere beenden würde“, erklärt der Nationalspieler in einem Interview mit der ‚Sports Illustrated‘. Balsam für die Freiburger Seele.

RB Leipzig

„Wir hatten bisher drei gute Gespräche. Ich habe ein gutes Gefühl“, verkündete Max Eberl mit Blick auf eine mögliche Vertragsverlängerung von Spielmacher Dani Olmo (24). Eberls Geheimwaffe? „Ich kenne auch seinen Papa ganz gut, das versuche ich auszuspielen. Mal schauen, ob es klappt.“ Sollte das Vorhaben gelingen, haben Fans der Sachsen allen Grund zur Freude.

Eintracht Frankfurt

Bei den Adlern bahnt sich im Sommer ein mittelschwerer bis starker Umbruch an. ‚Sport1‘ berichtet, dass Jesper Lindström (22) einem Wechsel in die Premier League offen gegenübersteht. Zudem kann sich Randal Kolo Muani (24) nach Informationen der ‚Sport Bild‘ mittlerweile ebenfalls einen Tapetenwechsel im Sommer vorstellen. Die SGE steht vor wegweisenden Monaten.

VfL Wolfsburg

Die Wölfe um Coach Niko Kovac suchen einen neuen Abräumer für die Abwehr. Der Spieler der Begierde läuft einem Bericht der ‚Wolfsburger Allgemeinen Zeitung‘ derzeit für den VfB Stuttgart auf: Konstantinos Mavropanos (25) habe es den Verantwortlichen in der Autostadt angetan. Als Ablöse bringt die Tageszeitung eine Summe von 15 Millionen Euro ins Spiel.

Bayer Leverkusen

Die Werkself fahndet nach einem neuen Rechtsverteidiger. Laut dem ‚kicker‘ sind sowohl BVB-Flirt Iván Fresneda (18) von Real Valladolid als auch der Brasilianer Arthur (19) von América MG Kandidaten bei Bayer. Darüber hinaus befindet sich Mittelfeldtalent Kendry Páez (15) laut Transferexperte Fabrizio Romano bei Leverkusen auf der Liste.

Werder Bremen

Die Grün-Weißen können weiterhin auf Ersatzkeeper Michael Zetterer (27) bauen. Der Schlussmann hat seinen Vertrag an der Weser verlängert. Zur Vertragslänge macht Werder keine Angaben, die ‚Bild‘ berichtet von einem Arbeitspapier bis 2025.

Borussia Mönchengladbach

„Ich kann nicht sagen, was im Sommer passieren wird, das lasse ich auf mich zukommen. Natürlich wäre die Premier League reizvoll, es ist eine tolle Liga mit einem extrem hohen Niveau. Ich habe aber auch einen Verein in Gladbach, der mir viel bedeutet“, lässt Jordan Beyer (22) seine Zukunft bei den Fohlen im Interview mit der ‚Rheinischen Post‘ offen. Derzeit sammelt der Innenverteidiger in der englischen Championship Spielpraxis. Dort läuft er leihweise für den FC Burnley auf.

1. FC Köln

Timo Hübers (26) wird künftig selbst für seine Belange in der Domstadt einstehen. In einem Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ erklärt der Innenverteidiger: „Nun bin ich mittlerweile 26 Jahre alt und in Fußball-Deutschland kein ganz unbeschriebenes Blatt mehr. Damit sehe ich mich in einer Position, für meine Interessen auch selbst eintreten zu können.“ Zuvor wurde der Abwehrhüne von ‚TBSportmarketing‘ vertreten.

FSV Mainz 05

Die 05er müssen im Sommer unter Umständen den Abgang von Aarón Martín (25) kompensieren. Laut Transferinsider Fabrizio Romano möchte der Linksverteidiger seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Optionen habe der Spanier in der Bundeliga und in La Liga. In Italien sollen auch der FC Turin und der FC Bologna interessiert sein.

FC Augsburg

Ex-Fuggerstädter Florian Niederlechner (32) blickt positiv auf seine Zeit beim FCA zurück. „Ich hätte mir, nachdem ich von Freiburg nach Augsburg gewechselt bin, vorstellen können, dass ich in Augsburg meine Karriere beende, weil mir der Verein total ans Herz gewachsen ist“, erklärt der Stürmer dem ‚kicker‘. Sein Wechsel zu Hertha BSC sei jedoch trotzdem „die absolut richtige Entscheidung“ gewesen.

TSG Hoffenheim

Winter-Neuzugang John Anthony Brooks (30) wäre beinahe in Griechenland gelandet. Dem ‚kicker‘ zufolge hatte der Innenverteidiger einen „unterschriftsreifen Dreijahresvertrag“ von AEK Athen vorliegen. Stattdessen unterzeichnete der ehemalige Wolfsburger bei Hoffenheim einen Vertrag bis 2024.

VfL Bochum

Cristian Gamboa (33) könnte an der Castroper Straße bald wieder das Training aufnehmen. VfL-Coach Thomas Letsch deutete auf der Pressekonferenz vor der Bundesligapartie gegen den SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr) ein zeitnahes Comeback des Rechtsverteidigers an: „Es kann sein, dass er im Laufe der nächsten Woche ins Training einsteigt. Inwiefern er da schon 100 Prozent mitmachen kann oder nur Teile, das muss man sehen.“

Hertha BSC

Bei der Alten Dame setzt man künftig womöglich verstärkt auf den eigenen Nachwuchs. Laut der ‚Sport Bild‘ erwägt man in der Hauptstadt, das Bubi-Trio um Márton Dárdai (21), Jessic Ngankam (22) und Derry Scherhant (20) mit neuen Arbeitspapieren auszustatten. Eile ist dabei nicht geboten, alle drei besitzen bei der Hertha noch bis 2025 datierte Verträge.

VfB Stuttgart

Den Schwaben könnte die Verpflichtung von Gil Dias (26) teurer zu stehen kommen als ursprünglich angenommen. Dem ‚kicker‘ zufolge überwies der VfB an Benfica Lissabon im Winter eine Million Euro für die Dienste des portugiesischen Flügelspielers. Bislang war lediglich von der Hälfte ebenjener Summe die Rede. Durch erfolgsabhängige Faktoren könne Benfica weitere 1,15 Millionen Euro erhalten. Zudem streichen die Portugiesen 20 Prozent einer künftigen Ablöse ein.

FC Schalke 04

Winter-Neuzugang Moritz Jenz würde gerne langfristig bei den Knappen bleiben. In einem Interview mit der ‚Sport Bild‘ erklärt der 23-jährige Innenverteidiger: „Wenn ich für diesen Verein weitere Jahre spielen könnte, wäre das für mich der Hammer.“ Worte, die Fans der Königsblauen gerne hören werden.