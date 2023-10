Calcio in Schockstarre | CR7 peilt nächsten Rekord an

Italien am Boden

Der Wettskandal im italienischen Profi-Fußball weitet sich aus. Nach Nicolò Fagioli (Juventus Turin) stehen mit Sandro Tonali (Newcastle United) und Nicolò Zaniolo (Aston Villa) die Nationalspieler zwei und drei im Kreuzfeuer der Justiz. Allen drei Mitgliedern der Squadra Azzurra wird vorgeworfen, an illegalen Sportwetten beteiligt zu sein. Während die Spieler von der Nationalmannschaft abgereist sind, laufen die Ermittlungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es ist mitnichten der erste Skandal des italienischen Fußballs, aber auch dieser erschüttert den Stiefel bis ins Mark. Die italienischen Sportblätter überschlagen sich: „Calcio-Schock“ (‚Gazzetta dello Sport‘), „Nationaler Sturm“ (‚Corriere dello Sport‘), „Armes Italien“ (‚Tuttosport‘). Es dämmert einem, dass der Calcio auf das nächste dunkle Kapitel seiner Geschichte zusteuert.

Lese-Tipp

FC Bayern: Rummenigge erläutert Pavard-Deal

Halbes Dutzend für Ronaldo

Apropos Kapitel: „Ein weiteres Kapitel der Legende“, so titelt die portugiesische Fachzeitung ‚O Jogo‘, steuert Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo im nächsten Jahr an. Dann würde Portugals Nationalheld als erster Spieler überhaupt an der insgesamt sechsten Europameisterschaft für sein Land teilnehmen – sofern Seleção-Trainer Roberto Martínez nicht insgeheim einen Sturz des Königs plant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Darauf deutet allerdings wenig hin, ist CR7 doch auch diesmal wieder im Kreis der Nationalmannschaft zugegen. Auf ihn warten nun die Länderspiele Nummer 202 und 203 (!). Am heutigen Freitag geht es für Ronaldos Portugiesen zunächst gegen die Slowakei, am kommenden Montag dann gegen Bosnien-Herzegowina.