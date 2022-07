Barça geht von Lewandowski-Transfer aus

Die Anzeichen für einen zeitnahen Transfer von Robert Lewandowski zum FC Barcelona verdichten sich. Laut der Münchner ‚Abendzeitung‘ gehen die Katalanen mittlerweile davon aus, dass der Torjäger noch in dieser Woche seinen Vertrag unterschreiben wird.

Barça sei bereit, die Ablöseforderungen des FC Bayern zu erfüllen – 50 Millionen Euro als Grundbetrag plus erfolgsabhängige Bonuszahlungen wären demnach fällig. Eine Einigung, heißt es weiter, rücke näher. Das mittlerweile vierte Angebot soll es richten.

Lewandowski soll unterdessen am heutigen Mittwoch nach der Sommerpause erstmals wieder am Mannschaftstraining der Bayern teilnehmen. Die USA-Reise am Montag will der 33-Jährige aber nicht mehr antreten.