Nationalkeeper Simón verlängert langfristig in Bilbao

Unai Simón schwört seinem Herzensverein die Treue. Athletic Bilbao verkündet offiziell, dass der langjährige Stammtorwart seine Unterschrift unter einen bis 2029 datierten Vertrag gesetzt hat. Das alte Arbeitspapier wäre 2025 ausgelaufen.

Simón wurde in Bilbaos Jugendabteilung ausgebildet und reifte in den vergangenen Jahren zur unangefochtenen Nummer eins. Mittlerweile hat der 26-jährige Spanier 194 Pflichtspieleinsätze für die Basken auf dem Buckel, in denen er 65 Mal ohne Gegentor blieb. Zudem steht er bei der Nationalmannschaft zwischen den Pfosten (39 Länderspiele).