Moukoko: „Will 200-Tore-Marke knacken“

Bis Youssoufa Moukoko im November spielberechtigt für die Profis von Borussia Dortmund ist, hat er in der U19 noch einiges vor. „Natürlich ist es ungewohnt für mich, in einem Team zu stehen und gar nicht eingesetzt werden zu dürfen. Aber die Zeit bis November werde ich in der U19 nutzen. Ich will noch die 200-Tore-Marke knacken“, kündigt der 15-Jährige gegenüber der ‚Bild‘ an.

Gemeint sind alle Tore im Jugendbereich. Aktuell steht der Stürmer nach 120 Spielen bei herausragenden 183 Toren. Im Training der Profis wurde der Youngster gut aufgenommen: „Lukasz Piszczek hat mir sehr geholfen, aber auch Emre Can und Julian Brandt unterstützen mich. Piszczu hat mich direkt zur Seite gezogen und gesagt: ,Hab‘ einfach Spaß, sei Du selbst. Und hab‘ bei uns Profis bloß keine Angst.‘“