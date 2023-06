Hoffenheim denkt an Rutter-Rückkehr – Rosen vor Beförderung

Alexander Rosen bleibt der TSG Hoffenheim offenbar doch erhalten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, winkt dem Direktor Profifußball eine Beförderung bei den Sinsheimern. Der Boulevardzeitung zufolge soll der 44-Jährige in die Geschäftsführung aufsteigen. Dort, so heißt es, wäre er für den sportlichen Bereich des Klubs verantwortlich.

Es bahnt sich also eine Kehrtwende an. Zur Erläuterung: Eine Trennung von Rosen galt lange Zeit als beschlossene Sache. Die ‚Sport Bild‘ berichtete im April, dass das Verhältnis zu Gesellschafter Dietmar Hopp zu stark belastet ist und Rosen eine unausgeglichene Kaderzusammenstellung angelastet wird.

Rutter im Blick

An dieser Stelle darf sich der Funktionär im Sommer also aller Voraussicht nach erneut beweisen. Im Fokus stehen dabei mehrere Profis, die bereits in der Vergangenheit das Trikot der TSG getragen haben. Neben Florian Grillitsch (27) und Nadiem Amiri (26) befindet sich laut der ‚Bild‘ auch Georginio Rutter auf der Liste von Rosen.

Der 21-Jährige brach seine Zelte beim Bundesligisten erst im Winter des vergangenen Jahres ab. Im Januar wechselte der Franzose für 28 Millionen Euro zu Leeds United. An die Whites ist der Stürmer vertraglich bis 2028 gebunden. Eine Verpflichtung dürfte also teuer werden. Wahrscheinlicher wäre daher eine Leihe.