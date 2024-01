Türkische Medien: Haller mit Besiktas einig

Die Zusammenarbeit zwischen Borussia Dortmund und Sébastien Haller war schon mal erfolgreicher. In der aktuellen Saison verlor der Mittelstürmer seinen Stammplatz und wird nur noch als Ergänzungsspieler von Edin Terzic eingesetzt. An Neuzugang Niclas Füllkrug (30) ist für den 29-Jährigen kein Vorbeikommen. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass es „interne Zweifel“ an Haller gibt.

Nicht undenkbar also, dass sich der Ivorer nach einem anderen Arbeitgeber umsieht, obwohl er vertraglich noch bis 2026 an den BVB gebunden ist. Womöglich ist der 22-fache Nationalspieler sogar schon fündig geworden: Die türkische Tageszeitung ‚Hürriyet‘ berichtet, dass sich Haller mit Besiktas auf einen Leihvertrag bis zum Sommer geeinigt hat. Die Istanbuler planen dem Bericht zufolge, den gebürtigen Franzosen als Ersatz für den wechselwilligen Vincent Aboubakar (31) zu verpflichten.

Für den genannten Zeitraum würde der Hauptstadt-Klub das üppige Gehalt des Angreifers übernehmen, eine Leihgebühr soll deshalb entfallen. Wie fortgeschritten die Verhandlungen – sollte es denn welche geben – tatsächlich sind, wird sich mit der Öffnung des türkischen Transferfensters am 11. Januar zeigen. Haller jedenfalls, der in den kommenden Wochen beim Afrika-Cup zum Einsatz kommt, könnte ein Tapetenwechsel mittelfristig guttun. In der aktuellen Saison stehen magere zwei Tore in 14 Einsätzen für den ehemaligen 31-Millionen-Neuzugang zu Buche.