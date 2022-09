Kanté lehnt Verlängerung ab – Interesse aus der Bundesliga

N‘Golo Kanté zählt beim FC Chelsea nicht nur zu den absoluten Leistungsträgern, sondern stellt auch menschlich einen großen Mehrwehrt für die Blues dar. Nicht von ungefähr würde man den 2023 auslaufenden Vertrag gerne frühzeitig ausdehnen. Nach dem vorübergehenden Transfer-Stopp in der Abramovich-Ära startet nun das Konsortium rund um Neu-Besitzer Tedd Boehly einen erneuten Versuch.

Nach Informationen von ‚The Athletic‘ hat man dem französischen Mittelfeldspieler im August ein Angebot über einen neuen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr unterbreitet. Der mittlerweile 31-Jährige soll jedoch abgelehnt haben, weil er gerne eine längere Laufzeit im Kontrakt verankert hätte. Zumal Neuzugang Kalidou Koulibaly, der ebenfalls 31 Jahre alt ist, einen Vierjahresvertrag erhalten hat.

Generell soll Kanté aber gewillt sein, an der Stamford Bridge zu bleiben. Der Mittelfeldmotor könnte sich sogar ein Karriereende bei den Blues vorstellen. Chelsea sei sich im Moment jedoch nicht sicher, ob eine längere Vertragslaufzeit aus Vereinssicht Sinn ergibt, da der Franzose in den vergangenen Jahren häufiger verletzt ausfiel.

Klubs auf der Lauer

Sollte man sich also nicht einigen können, würden sich wohl einige Klubs in Lauerstellung begeben. Laut ‚The Athletic‘ zeigen zwei englische Teams, ein spanisches Team, ein französisches Team und auch ein deutsches Team Interesse am Weltmeister von 2018. Um welche Klubs es sich genau handelt, lässt das Online-Magazin offen. Klar ist: Kanté würde mit seinen Qualitäten so gut wie jedes Team verstärken.