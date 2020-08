Drei Optionen für Messi?

Lionel Messi steht beim FC Barcelona nicht zum Verkauf. Das berichtet die ortsansässige ‚Mundo Deportivo‘. Demzufolge würden die Katalanen auf die 700 Millionen Euro schwere Ausstiegsklausel im Vertrag des 33-jährigen Argentiniers verweisen. Die Frist für einen ablösefreien Abgang ist bereits verstrichen, in einem Jahr läuft Messis Arbeitspapier bei Barça aus.

Die ‚Sport‘, ebenfalls in Katalonien ansässig, stellt die Situation am heutigen Samstag etwas anders dar. Das Blatt widmet sich jenen Klubs, die einen Messi-Transfer in diesem Sommer stemmen könnten – und nennt in diesem Zusammenhang neben den bereits gehandelten Inter Mailand und Juventus Turin auch Paris St. Germain.

Im selben Atemzug verweist das Blatt aber auch auf die Pariser Probleme mit dem Financial Fairplay. In Italien gebe es dagegen steuerliche Vorteile, die einen Messi-Wechsel ermöglichen könnten. Klar scheint zur Stunde nur, dass das Thema rund um Messis Wechselwunsch noch eine ganze Weile präsent sein wird.