Ex-Union-Kandidat Musa in die MLS

Petar Musa zieht es nach Nordamerika. Laut Informationen von Fabrizio Romano schließt sich der 25-jährige Mittelstürmer dem FC Dallas an. Der Medizincheck sei bereits anberaumt. An Benfica Lissabon sollen rund zehn Millionen Euro Ablöse plus drei Millionen Boni fließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Vergangenheit wurde Musa auch mit einer Rückkehr zu Union Berlin in Verbindung gebracht. Bereits 2021 stand der kroatische Nationalspieler (sechs Länderspiele) bei den Hauptstädtern unter Vertrag. Während des Leihgeschäfts sammelte der 1,90 Meter große Angreifer vier Torbeteiligungen in 14 Bundesliga-Partien. Bei Benfica hat Musa in der aktuellen Spielzeit seinen Stammplatz verloren hat, das soll sich in der MLS ändern.