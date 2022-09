Milan: Florenzi fehlt monatelang

Alessandro Florenzi wird dieses Jahr nicht mehr für den AC Mailand auflaufen können und bis weit in das neue Jahr ausfallen. Wie die Rossoneri offiziell bestätigen, hat sich der Rechtsverteidiger beim Spiel gegen US Sassuolo (0:0) „eine schwere Verletzung der vorderen Sehne des linken Oberschenkels“ zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 31-Jährige wurde bereits in Finnland von einem Muskel-Spezialisten operiert. Die Reha soll nach offiziell Angaben fünf Monate dauern. Florenzi wurde in diesem Sommer nach einer einjährigen Leihe von der AS Rom festverpflichtet.