Barça: Umdenken bei Busquets?

Sergio Busquets scheint seinen Abschied vom FC Barcelona nach der Saison noch einmal zu überdenken. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, prüft der 34-Jährige nach dem WM-Aus mit Spanien mehrere Optionen, darunter auch eine Vertragsverlängerung bei den Katalanen. Busquets bietet sich zudem die Möglichkeit, in die amerikanische MLS zu wechseln. Inter Miami hat ein Angebot vorgelegt und steht in Verhandlungen mit dem Routinier.

Nun erwägt der Sechser allerdings einen Verbleib in Barcelona. Trainer Xavi setzt große Stücke auf seinen ehemaligen Mannschaftskollegen. Busquets kommt in der laufenden Saison auf 16 Einsätze, die meisten von Beginn an. Der Mittelfeldstratege spielt für Barça seine mittlerweile 15. Saison. 696 Pflichtspiele hat Busquets für die Blaugrana bestritten. Scheinbar könnten noch einige mehr hinzukommen, als gedacht. Voraussetzung für die Verlängerung wäre allerdings, dass der Rechtsfuß auf Gehalt verzichtet.

