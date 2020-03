Rummenigge gibt zu: „Es geht um Finanzen“

Karl-Heinz Rummenigge macht keinen Hehl daraus, dass die Durchführung des aktuellen Spieltags trotz der Ausbreitung des Coronavirus' finanzielle Hintergründe hat. „Es geht am Ende des Tages um Finanzen und um eine hohe Zahlung der TV-Broadcaster an die Vereine, die noch aussteht. Wenn diese Zahlung ausbleiben würde, würden viele Verein finanzielle Probleme kriegen. Deshalb halte ich es für richtig, dass der Spieltag unter diesen Voraussetzungen stattfindet“, so der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern auf der heutigen Pressekonferenz.

Ob am Ende tatsächlich gespielt wird, hängt aber am seidenen Faden. Bei Steffen Baumgart besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion. Der Coach des SC Paderborn wurde nach Vereinsangaben mittlerweile getestet, das Ergebnis wird am Nachmittag erwartet. Heute um 20:30 Uhr tritt der SCP bei Fortuna Düsseldorf an. Sollte der Test bei Baumgart positiv sein, „dann kann kein Spiel stattfinden“, so Rummenigges Meinung.