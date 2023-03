Fortuna: Kein neuer Vertrag für Hennings

Bei Fortuna Düsseldorf und Rouwen Hennings stehen die Zeichen auf Abschied. Wie die ‚Bild‘ berichtet, tendieren die Verantwortlichen des Zweitligisten dazu, dem 35-Jährigen keinen neuen Vertrag anzubieten. Eine finale Entscheidung sei aber noch nicht getroffen. Das Arbeitspapier des Stürmerroutiniers läuft im Sommer aus.

Nach seinem Karriereende habe Hennings zwar einen Platz im Funktionsteam von F95 sicher, ob er die Schuhe im Sommer an den Nagel hängt oder sich nach Vertragsschluss noch einmal einen neuen Klub sucht, sei aber offen. Der 35-Jährige stand in der laufenden Saison in 19 Zweitliga-Spielen auf dem Platz, in denen er fünfmal traf.

