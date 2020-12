Leverkusen - Bayern: Duell um die Weihnachtsmeisterschaft

Der Erste gegen den Zweiten – mehr Spitzenspiel geht nicht. Nach zwölf Spieltagen steht die Werkself von Peter Bosz einen Punkt vor den Münchnern an der Tabellenspitze. Am heutigen Samstagabend (18:30 Uhr) kommt es zum großen Showdown.

Der Sieger der Begegnung wird als „Weihnachtsmeister“ überwintern – einen klassischen Herbstmeister gibt es in dieser Saison schließlich genauso wenig wie eine echte Winterpause. Bei einem Unentschieden und gleichzeitigem Sieg von RB Leipzig gegen den 1. FC Köln (15:30 Uhr) würden sich die Sachsen am Spitzenduo vorbeimogeln.

Ausgeglichenes Spitzenspiel

Wie die Begegnung zwischen Bayer und Bayern enden wird, ist wohl offener als selten zuvor. Leverkusen ist das einzig ungeschlagene Team der Bundesliga und präsentierte sich zuletzt in Topform. Vor allem Leon Bailey (23) sticht bei den Rheinländern heraus. In den vergangenen drei Bundesliga-Spielen war der Jamaikaner an fünf Toren direkt beteiligt.

Die Münchner taten sich hingegen zuletzt vor allem defensiv schwer. Nur zwei Siege konnte das Team von Hansi Flick an den vergangenen fünf Spieltagen einfahren, seit Anfang November musste man in der Liga zudem stets einem Rückstand hinterherlaufen. Auf die individuelle Klasse der Offensivakteure um den frischgekürten Weltfußballer Robert Lewandowski (32) können sich die Bayern aber nach wie vor verlassen.

Personelle Fragezeichen

Ob das gegen selbstbewusste Leverkusener reichen wird, ist genauso unklar wie die personelle Situation der Münchner. Leon Goretzka (25) laboriert an muskulären Problemen und ist in München geblieben. Joshua Kimmich (25) ist nach einer Knie-OP zwar zurück im Mannschaftstraining, ob es für das Comeback reicht, ist aber offen. In beiden Fällen könnte eine Entscheidung spontan getroffen werden. Javi Martínez (32) wird derweil sicher fehlen.

Auch die Werkself muss einige Verletzte beklagen. Die Langzeitverletzen Charles Aránguiz (31), Santiago Arias (28), Exequiel Palacios (22) und Paulinho (20) sind keine Option. Sven Bender (31) und wahrscheinlich auch dessen Zwillingsbruder Lars stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Letzterer dürfte hinten rechts von Mitchell Weiser (26) vertreten werden.

Die möglichen Aufstellungen

Bayer Leverkusen

FC Bayern