Verdacht bestätigt: Bayer muss auf Schick verzichten

Bayer Leverkusen muss gegen den FC St. Pauli (Samstag, 15:30 Uhr) ohne Torjäger Patrik Schick auskommen. Das verkündete Trainer Xabi Alonso auf der heutigen Pressekonferenz. Der 28-Jährige hatte sich am zurückliegenden Dienstag beim 1:0-Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Bayern München eine Wadenverletzung zugezogen, die ihn nun außer Gefecht setzt.

In Abwesenheit von Victor Boniface war Schick mit sieben Toren in fünf Spielen zuletzt wieder ein echter Faktor für die Werkself geworden. Lange wird der amtierende Double-Sieger aber nicht auf den Tschechen verzichten. „Vielleicht ist er am Dienstag wieder mit dabei“, so Alonso mit Blick auf die Champions League-Partie gegen Inter Mailand in der kommenden Woche.