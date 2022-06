FC Bayern: Mané in München gelandet

Sadio Mané ist in München angekommen. Ein Video des ‚tz‘-Journalisten Philipp Kessler zeigt den designierten Neuzugang des FC Bayern bei seiner Ankunft am Flughafen. Noch am heutigen Dienstag soll der 30-Jährige den Medizincheck beim deutschen Rekordmeister absolvieren. Am morgigen Mittwoch wird Mané dann laut ‚Sky‘ in der Allianz Arena der Öffentlichkeit präsentiert.

Für den Offensivspieler zahlen die Münchner verschiedenen Medienberichten zufolge eine Sockelablöse von rund 32 Millionen Euro, die erfolgsabhängig um neun weitere Millionen steigen kann. An der Säbener Straße soll Mané einen Dreijahresvertrag unterschreiben.