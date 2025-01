Barças Fati vor dem Absprung?

Der FC Barcelona will sein einstiges großes Talent loswerden. Wie die ‚Sport‘ berichtet, sind Tottenham Hotspur und West Ham United an einer halbjährigen Leihe von Ansu Fati interessiert. Der 22-Jährige spielte in der vergangenen Saison bereits für Brighton & Holve Albion leihweise in der Premier League und hat unter Trainer Hansi Flick keine Perspektive.

Dabei galt Fati vor mehr als fünf Jahren als größtes Talent aus der katalanischen Nachwuchsakademie La Masia, Barça fackelte damals nicht lange und gab seinem Wunderkind die Rückennummer zehn von keinem geringeren als Lionel Messi. Doch ein Meniskusriss und unzählige weitere Verletzungen brachten Stagnation in die Karriere des Flügelspielers, dem längst von Lamine Yamal der Rang abgelaufen wurde. In diesem Jahr schaffte es Fati bei Flick nicht einmal mehr in den Kader.