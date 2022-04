Bericht: HSV einig mit Suhonen

In der jüngsten Verlängerungswelle beim Hamburger SV ist Eigengewächs Anssi Suhonen wohl der nächste, der seinen Vertrag am Volkspark ausdehnt. Laut der ‚Bild‘ sind sich die Rothosen mit dem 21-jährigen Mittelfeldspieler über einen neuen Kontrakt einig. Demnach wird der finnische U21-Nationalspieler in Kürze bis 2026 verlängern.

Suhonen wurde zu Saisonbeginn von der Regionalliga-Mannschaft der Hamburger zu den Profis befördert. Seitdem kam der dribbelstarke Spielmacher in 13 Pflichtspielen zum Einsatz und war dabei an zwei Treffern direkt beteiligt. Suhonen wäre nach der Vertragsverlängerung mit Maximilian Rohr (26) sowie den Festverpflichtungen von Mario Vuskovic (20) und Miro Muheim (24) der nächste Spieler, der langfristig im Volkspark bleibt.