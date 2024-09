Olise: Palace-Chef stolz auf Bayern-Deal

Steve Parish blickt mit Begeisterung auf den Transfersommer zurück. „Wir sind stolz darauf, dass Michael (Olise, Anm. d. Red.) zu Bayern München gegangen ist. Wir wollen an die Topklubs verkaufen, die große Ambitionen haben“, erklärt der Vorstandsvorsitzende von Crystal Palace gegenüber ‚Sky Sports‘.

Palace kann bis zu 60 Millionen Euro mit dem Olise-Verkauf erwirtschaften. Ein Zukunftsmodell soll das für Parish aber nicht sein, der die Londoner als „Zielverein“ etablieren möchte: „Das ist es, was wir sein wollen. Wir wollen in der Champions League spielen, aber die Realität ist, dass wir das im Moment nicht tun. Das ist es, was die Spieler in ihrer Karriere erreichen wollen, und wir respektieren das. Und wir respektieren die Tatsache, dass wir manchmal der Weg dorthin sein werden.“