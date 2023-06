Benzema-Schock: Real muss reagieren

Karim Benzema wird Real Madrid in diesem Sommer nach 14 Jahren wohl verlassen. Die Information, dass der 35-Jährige das Mega-Angebot von Al-Ittihad annehmen will, wird die Verantwortlichen in der spanischen Hauptstadt ins Mark getroffen haben. Denn eigentlich hatte man Benzema für mindestens eine weitere Saison eingeplant. In einem Jahr wird dann das brasilianische Wunderkind Endrick (16) kommen, dazu hofft man bei Real für 2024 auf eine Chance bei Erling Haaland (22) und/oder Kylian Mbappé (24).

Benzema zwingt Florentino Pérez aber nun dazu, ein Jahr früher tätig zu werden. Mit dem 33-jährigen Joselu von Espanyol Barcelona hat man zwar bereits einen neuen Stürmer an der Angel. Der gebürtige Stuttgarter ist aber eher als Backup eingeplant. Benezema zu ersetzen wäre zu viel verlangt vom ehemaligen Bundesliga-Stürmer. Wer aber könnte diese Rolle ausfüllen?

Carlo Ancelotti hat dazu eine klare Meinung. Aus Spanien ist immer wieder zu hören, dass sich der 63-Jährige für die Verpflichtung von Harry Kane (29) starkmacht. Der Stürmer von Tottenham denkt seit längerem über einen Wechsel nach. Eine Entscheidung über seine Zukunft hat Kane noch nicht getroffen. Ein konkretes Angebot aus Madrid könnte durchaus gute Chancen haben.

Ebenfalls ein Thema bei Real ist Roberto Firmino. Der 31-jährige Brasilianer wird den FC Liverpool verlassen und ist ablösefrei auf dem Markt. Firmino soll auch beim FC Barcelona auf dem Wunschzettel stehen. Wohin sein Weg führen wird, ist aktuell noch nicht absehbar. Ob der Ex-Hoffenheimer das Benzema-Erbe schultern könnte, ist aber ohnehin fraglich. Auch Namen wie Richarlison (26/Tottenham Hotspur) und Gonçalo Ramos, (21/Benfica Lissabon) wurden schon gehandelt.

Klar ist: Für den Fall von Benzemas Abschied muss ein Torjäger erster Güteklasse ins Estadio Santiago Bernabéu kommen. Weitere Optionen für die Königlichen wären Dusan Vlahovic (23/Juventus Turin), Randal Kolo Muani (24/Eintracht Frankfurt) und Victor Osimhen (24/SSC Neapel). Anzunehmen, dass sich Real nun auch mit diesen Namen auseinandersetzt. Die Suche nach einer neuen Nummer neun hat begonnen – notgedrungen.