Guardiola: „Sie können mich entlassen“

Pep Guardiola wird Manchester City nicht aus freien Stücken verlassen. Gegenüber ‚Sky Sports‘ gibt der spanische Fußballlehrer zu Protokoll: „Ich würde es bereuen, wenn ich jetzt gehe. Ich würde noch schlechter schlafen als jetzt. Es ist unmöglich, dass ich die Situation in dem Zustand verlasse, in dem sie jetzt ist. Sie können mich entlassen. Das kann passieren, wenn wir so weitermachen, aber jetzt zu gehen, ist unmöglich. Wenn mein Chef, Khaldoon Al Mubarak, nicht zufrieden mit mir ist, können sie das tun, aber jetzt in dieser Position freiwillig zu gehen, keine Chance.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der amtierende englische Meister befindet sich aktuell in der größten Krise seit Guardiolas Ankunft vor achteinhalb Jahren. Sieben der vergangenen zehn Pflichtspiele gingen verloren. Im prestigeträchtige Manchester-Derby am heutigen Abend (17:30 Uhr) gegen Stadtrivale United soll die Kehrtwende herbeigeführt werden.