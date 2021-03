Ibrahimovic „bereit“ für Verlängerung

Zlatan Ibrahimovic (39) denkt noch nicht an ein Karriereende und ist nach eigener Aussage bereit für eine Vertragsverlängerung beim AC Mailand. In der Talkshow ‚Che Tempo Che Fa‘ des TV-Senders ‚RAI‘ antwortete Ibrahimovic auf die Frage, ob er auch in der kommendem Saison bei den Rossoneri spielen wird: „Ich weiß nicht, wir werden sehen.“ Vielsagend schob er hinterher: „Wenn Paolo (Maldini, Anm, d. Red.) will, bin ich dafür bereit.“

Seit seiner Rückkehr ins San Siro vor etwas mehr als einem Jahr ist der Schwede maßgeblich an Milans wiederkehrendem Erfolg beteiligt. Ibrahimovic hält den italienischen Traditionsklub in der laufenden Saison als Führungsspieler und Torjäger im Titelrennen. International spielt der AC auch wieder eine größere Rolle. Am Donnerstag steht das Europa League-Achtelfinale gegen Manchester United (18:55 Uhr) auf dem Plan – leider ohne Ibra, der verletzungsbedingt ausfällt.