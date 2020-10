Die zahnlosen Fledermäuse | Pochettino für Solskjaer?

Null Neue in Valencia

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Transfermarkt des FC Valencia war ein bemerkenswerter. Unglaublich, aber wahr: Nicht einen Spieler verpflichteten die Fledermäuse in den vergangenen Monaten. All jene, die sich neu auf dem Spielerbogen befinden, sind Leih-Rückkehrer. Die simplen Gründe für den Offenbarungseid: Fehlende Mittel und erfolglose Verhandlungen. „Die schlimmsten Vorzeichen haben sich erfüllt“, schreibt die lokale Fachzeitung ‚Super Deporte‘.

Muss Solskjaer Pochettino weichen?

Ein Offenbarungseid war auch die Leistung von Manchester United am Sonntag beim 1:6 zuhause gegen Tottenham Hotspur. Der Knall auf der Insel war so laut, dass die Presse umgehend das Kreuzfeuer auf Coach Ole Gunnar Solskjaer eröffnete und nun mit Ex-Spurs-Trainer Mauricio Pochettino einen Nachfolger ins Gespräch bringt: „Poch-Gespräche – United will um Pochettino kämpfen“, titelt der ‚Daily Star‘. Der ‚Daily Express‘ stimmt mit ein: „United spielt auf Zeit bei Pochettino.“

Chiesa spaltet Italien

Der Wechsel von Frederico Chiesa (22) von der AC Florenz zu Juventus Turin ist alles andere als ein normaler Transfer. Die Fanlager beider Klubs sind sich seit der intensiven Rivalität in den 80er-Jahren, immer wieder begleitet von Korruptionsvorwürfen, spinnefeind. Für die bis ins Mark getroffene Viola-Anhängerschaft ist der abtrünnige Nationalspieler nur noch ein „Verräter“ und „Clown“, wie heute zahlreiche italienische Medien wiedergeben.