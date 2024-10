Spektakuläres Gerücht: Neymar zurück zu Barça?

Momentan erholt sich Neymar noch von den Nachwehen eines Kreuzbandrisses. Zuletzt postete der brasilianische Superstar ein Bild von seiner Trainingsrückkehr auf den Rasen. Es dürfte demnach nicht mehr allzu lange dauern, bis der 32-Jährige wieder in einem Pflichtspiel für seinen Klub Al Hilal aufläuft.

Ob Neymar langfristig beim Verein aus Riad bleibt, ist fraglich. Sein Vertrag läuft nur noch bis Ende Juni 2025. Die Vertragsoption für eine zusätzliche Saison besteht. Allerdings ist es Neymar laut FIFA-Statuten möglich, ab dem 1. Januar frei mit anderen Vereinen über einen ab Sommer gültigen Vertrag zu verhandeln. Und hier kommt angeblich der FC Barcelona ins Spiel.

Stadioneröffnung mit Neymar?

Laut der spanischen ‚Sport‘ eruieren die Katalanen eine Rückhalaktion des 128-fachen Nationalspielers als großes Präsent für die Fans. Die Blaugrana kicken bald im neu renovierten Camp Nou und Präsident Joan Laporta will den Fans im nächsten Sommer passend zum neuen Schmuckkästchen auch einen neuen Megastar präsentieren.

Allerdings haben sich auch Vereine aus Brasilien in Stellung gebracht. Flamengo und der FC Santos haben dem Vernehmen nach bereits ihre Visitenkarten beim Management des Dribbelkünstlers hinterlegt. Dem Angreifer bieten sich demnächst also vielerlei Optionen: Eine Rückkehr in seine Heimat, eine Rückkehr nach Barcelona oder eine Verlängerung seines exorbitant hoch dotierten Vertrags bei Al Hilal.

Zahavi hat Finger im Spiel

Schon im vergangenen Sommer gab es Berichte über ein mögliches Comeback von Neymar bei Barça. Neu-Trainer Hansi Flick war angeblich von dieser Idee wenig überzeugt. Ein ablösefreier Transfer könnte vielleicht auch beim Coach zum Umdenken führen.

Was für einen Wechsel nach Barcelona spricht: Pini Zahavi ist involviert. Der bekannte Spielervermittler ist für Flick und Neymar tätig. Zahavi war nicht nur beim letzten Barcelona-Transfer von Neymar beteiligt, sondern brachte unter anderem auch Robert Lewandowski (36) vom FC Bayern zum spanischen Topklub. Gut möglich, dass die glänzenden Verbindungen von Zahavi mal wieder das Zünglein an der Waage sein werden.