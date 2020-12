Tuchel liebäugelt mit England

Thomas Tuchel könnte unter Umständen zur neuen Saison in der Premier League landen. Nach Informationen der ‚Bild‘ kann sich der Trainer von Paris St. Germain ein Engagement in England gut vorstellen. In der Vergangenheit soll es bereits Kontakt zu Manchester United gegeben haben. Ob die Red Devils erneut an Tuchel herantreten werden, wird der weitere Saisonverlauf zeigen – Coach Ole Gunnar Solskjaer wurde zuletzt immer mal wieder von der englischen Presse angezählt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Vertragsverlängerung mit Tuchel wird derweil nicht mehr erwartet. Am Saisonende läuft der Kontrakt des 47-Jährigen in der französischen Hauptstadt aus. Vor allem die schlechte Beziehung zu PSG-Sportdirektor Leonardo erschwert Tuchel die Arbeit in Paris.