VfB aufgepasst: Liverpool trifft Alonso-Entscheidung

Beim diesjährigen Trainerkarussell zeichnen sich langsam Entscheidungen ab. Es ist wohl beispiellos, dass mit dem FC Liverpool, dem FC Bayern und dem FC Barcelona gleich drei Weltklubs neue Übungsleiter suchen. Darüber hinaus haben sich die beiden Erstgenannten auch noch mit Xabi Alonso auf ein und denselben Wunschtrainer festgelegt. Offenbar müssen sich aber beide umorientieren.

Alonso vom Markt?

Wie ‚The Telegraph‘, ‚The Athletic‘ und ‚The Times‘ unisono berichten, nimmt Liverpool Abstand von der geplanten Alonso-Verpflichtung. Entsprechend offensiv titelt beispielsweise der ‚Telegraph‘, dass der Spanier „mit ziemlicher Sicherheit nicht der nächste Liverpooler Trainer“ wird.

Die Begründung wird vor allem die Fans von Bayer Leverkusen freuen. So berichten die renommierten Zeitungen weiter im Gleichklang, dass man an der Anfield Road mittlerweile davon ausgeht, dass Alonso in Leverkusen bleiben wird.

Ähnlich pessimistisch gab sich am gestrigen Donnerstag mit Blick auf den FC Bayern bereits Uli Hoeneß. So wird es laut dem Bayern-Patron „sehr schwierig, um nicht zu sagen wahrscheinlich unmöglich“, den Wunschtrainer an Land zu ziehen.

Liverpool schwenkt um

In Liverpool ist man offenbar bereits auf Plan B umgeschwenkt. Demnach wollen sich die Reds nun verstärkt um Rúben Amorim von Sporting Lissabon und Roberto De Zerbi von Brighton & Hove Albion bemühen.

Bei Letztgenannten, der ebenfalls auch in München gehandelt wird, können sich die LFC-Verantwortlichen bereits am Sonntag hautnah einen Eindruck verschaffen, wenn die Seagulls an der Anfield Road gastieren. Informelle Gespräche rund um das Spiel nicht ausgeschlossen.

Hoeneß als Überraschungslösung?

Eher eine Überraschungslösung bringt indes ‚ESPN‘ ins Spiel. Demnach soll der englische Traditionsklub auch Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart auf dem Zettel haben. Allzu konkret ist das Interesse am deutschen Trainer der Stunde aber wohl nicht.