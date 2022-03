Pogba: „Noch ist nichts entschieden“

Paul Pogba lässt seine Zukunft offen. „Ich habe noch nicht über meine Zukunft entschieden, es ist nichts in Stein gemeißelt“, erklärt der Mittelfeld-Star von Manchester United im Interview mit ‚Téléfoot‘. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft zum Saisonende aus. Eine Verlängerung gilt als mögliches, wenngleich nicht als das wahrscheinlichste Szenario.

Zumal Pogba erneut betont, was er bei United vermisst: „Die Saison ist noch nicht vorbei, aber es fühlt sich fast so an. Wir spielen um keine Titel, alles ist neutral. Es ist frustrierend. Ich will Titel gewinnen und um etwas spielen.“ Bereits im Interview mit ‚Le Figaro‘ hatte Pogba Ähnliches verkündet.