Unzufriedener Pogba deutet Abschied an: „Jahre ohne Titel aufholen“

Paul Pogba (29) freut sich auf die anstehenden Länderspiele, die ihm offenbar mehr Freude bereiten als die Zeit bei Manchester United. „Hier habe ich viel mehr Spielzeit, das System ist anders als im Verein. Eigentlich ist es ganz einfach: Bei den Franzosen spiele ich und zwar auf meiner Position. Ich kenne meine Rolle, ich spüre das Vertrauen des Trainers und der Spieler“, so Pogba im Interview mit ‚Le Figaro‘.

Es sei „normal, diesen Unterschied zu Manchester zu spüren, denn es ist schwierig, regelmäßig zu spielen, wenn du oft die Position, das Spielsystem oder die Mitspieler wechselst.“ Nationaltrainer Didier Deschamps habe ihm „eine Rolle anvertraut, die ich kenne, aber habe ich bei Manchester United wirklich eine Rolle? Ich stelle die Frage und habe keine Antwort darauf.“

„Wir werden wieder nichts gewinnen“

Pogbas Vertrag in Manchester läuft aus, ein Abschied im Sommer ist nicht unwahrscheinlich. Der Mittelfeldspieler wolle „die Jahre aufholen, in denen ich keine Trophäen gewinnen konnte. Ich muss ehrlich sein, das befriedigt mich in den letzten fünf Saisons wirklich überhaupt nicht. Dieses Jahr ist tot, wir werden wieder nichts gewinnen. Ob mit Manchester oder einem anderen Verein, ich will Trophäen gewinnen.“

Der FC Barcelona, Juventus Turin und Paris St. Germain zählen zu den Pogba-Interessenten. Nach einem möglichen Wechsel zu PSG gefragt, antwortet der Franzose: „Warum nicht? Es ist immer gut, mit seinen Teamkollegen in der Nationalmannschaft und im Verein zu spielen.“