Reals Aufräumaktion | Gündogan der Matchwinner

Entrümpelung bei Real Madrid

Die gestrigen Meldungen, dass Marco Asensio (27) und Mariano Díaz (29) Real Madrid im Sommer ablösefrei verlassen, wurden am Sonntagmorgen von einer Schlagzeile in den Schatten gestellt: Eden Hazard (32) wird den Königlichen ebenfalls den Rücken kehren, obwohl er seinen bis 2024 laufenden Vertrag gerne erfüllt hätte. Nicht verwunderlich, dass sich die spanischen Zeitungen auf die News um den einst 115 Millionen Euro schweren Neuzugang stürzen. „Er schien so glücklich zu sein in seinem eigenen Garten Eden, genoss sein bequemes Leben in Madrid und gewann Titel wie warme Semmeln“, zieht die ‚as‘ die Absichten des Offensivspielers ins Lächerliche.

Die ‚Sport‘ spricht grundsätzlich davon, dass Madrid „aufräumen möchte“ und bringt die ernüchternden Zahlen des 126-fachen belgischen Nationalspielers auf den Tisch: „In vier Spielzeiten kam Hazard in allen Wettbewerben nur auf 76 Einsätze mit einer Bilanz von sieben Toren und zwölf Assists.“ Wie es mit dem 32-Jährigen weitergeht oder ob es sogar zu einem Karriereende kommt, bleibt offen. Klar ist seit dem heutigen Mittag derweil, dass auch Karim Benzema (35) den Verein ablösefrei verlässt.

Gündogan wahrt Citys Triple-Traum

Beim gestrigen Aufeinandertreffen der beiden Stadtrivalen Manchester United und Manchester City gab ein Spieler den Ausschlag: Ilkay Gündogan (32). Der Mittelfeldspieler sorgte mit seinen beiden Treffern dafür, dass die Skyblues mit einem 2:1-Sieg den Gewinn des FA Cup für sich entscheiden konnten. „Gündogan war im Wembley-Stadion einfach nicht aufzuhalten“, schreibt der ‚Mirror‘. Für City besteht weiter die Möglichkeit, mit einem Sieg im Champions League-Finale gegen Inter Mailand (Samstag, 21 Uhr) das so hochgepriesene Triple zu erreichen. Dennoch titeln die ‚Manchester Evening News‘ von „Freude und Schmerz“, weil die Red Devils sich denkbar knapp geschlagen geben mussten.