Hertha drängt auf Verkauf: Ernst auf dem Abstellgleis

Torhüter Tjark Ernst steht bei Hertha BSC vor dem Absprung. Laut ‚Bild‘ drängte die Alte Dame beim 21-Jährigen im Januar sogar auf einen Verkauf und forderte dafür fünf bis sechs Millionen Euro. Eine Leihe, etwa zum interessierten VfL Wolfsburg, kam indes nicht in Frage.

Der Verkauf könnte schließlich im Sommer mit Verspätung erfolgen, dann besitzt Ernst eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen. In jungen Jahren kommt der Keeper bereits auf 50 Pflichtspiele für die Hertha, für die er in der laufenden Spielzeit bereits 19 Partien absolvierte. Zuletzt verlor Ernst unter Cristian Fiél aber seinen Stammplatz an Konkurrent Marius Gersbeck (29).