Bayer 04: Bravos Real-Leihe verlängert

Die Zukunft von Iker Bravo ist geklärt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde die Leihe des 18-jährigen Sturm-Talents von Bayer Leverkusen zu Real Madrid um ein Jahr verlängert. Die Konditionen des ursprünglichen Deals sollen dabei unberührt bleiben. Das heißt: Die Kaufoption der Königlichen über zehn Millionen Euro, die erfolgsabhängig auf bis zu 20 Millionen wachsen kann, bleibt bestehen und greift 2024.

Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes bestätigt: „Es ist richtig, dass wir uns mit Real darauf verständigt haben, das Leihgeschäft um ein weiteres Jahr zu verlängern.“ Bravo war 2021 vom FC Barcelona in die Jugend der Werkself gewechselt, hatte dort aber mit Anpassungsproblemen zu kämpfen. Im vergangenen Sommer ließ er sich zu Real verleihen und kommt dort hauptsächlich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Drei Tore stehen nach 23 Einsätzen zu Buche. In der UEFA Youth League traf er nach nur vier Spielen dreimal und legte zudem drei weitere Treffer vor.

